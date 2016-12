Lo sé, el título del artículo es equívoco. No son los mejores, son los que más me han gustado. De todas formas, y a estas alturas, no sé si vale la pena hacer este tipo de distinciones.

Tuve la suerte de estar cada noche de martes y jueves del año junto a Boris Orellana programando nuestra música favorita en nuestro programa Super45 en Radio Zero. Y programamos muchos discos, más de los que soy capaz de contar. Y entrevistamos a decenas de bandas chilenas, además de un par de entrevistas a artistas que andaban de visita y que algunos alcanzaron a salir al aire, como Erlend Oye. Otros no, como James McNew de Yo la tengo.

Esta época del año es de mis favoritas, precisamente porque en listas de otros uno descubre joyas que no fue capaz de encontrar por sí mismo. Si hay algún disco que necesariamente tenga que escuchar y no está acá, cuéntenme, pero no me digan The War on Drugs 😉

En fin, este es mi listado de discos favoritos. No hay un ganador por paliza, pero hay una serie de discos que destacan por sobre el resto. Este es el resultado.

1. Run the Jewels – Run the Jewels 2

2. St Vincent – St Vincent

3. Eno • Hyde – High Life

4. Spoon – They Want My Soul

5. Ty Segall – Manipulator

6. Swans – To Be Kind

7. Protistas – Nefertiti

8. Sylvan Esso – Sylvan Esso

9. Alvvays – Alvvays

10. Alt-J – This Is All Yours

11. Owen Pallett – In Conflict

12. Perfume Genius – Too Bright

13. Parquet Courts – Sunbathing Animal

14. Angel Olsen – Burn Your Fire for No Witness

15. Eels – The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett

16. Papercuts – Life Among The Savages

17. Todd Terje – It’s Album Time

18. Walter Martin – We’re All Young Together

19. Sue Mon Mont – Sue Mon Mont

20. Roddy Frame – Seven Dials

No quedaron en el listado, pero los recomiendo igual:

Frankie Cosmos – Zentropy, Neneh Cherry – Blank Project, The Antlers – Familiars, Juan Pablo Abalo – Como un animal, Adult Jazz – Gist Is, Bernardita – Bernardita, Natisú – La historia, tUnE-yArDs – Nikki Nack, Ex Hex – Rips, Perfect Pussy – Say Yes to Love, Gruff Rhys – American Interior, Damon Albarn – Everyday Robots.

Y estas son mis canciones favoritas del año. Las recopilé con paciencia. Disfruten y coméntenme qué les parece.